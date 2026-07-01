La photo dans l’histoire, Atelier de l’eau, Cognin

Informations pratiques

La photo dans l’histoire Samedi 19 septembre, 14h00 Atelier de l’eau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au début du 20ème siècle, le photographe utilisait une chambre, chargée avec une plaque de verre recouverte de sels d’argent. Après exposition, il fallait « développer » cette plaque avec l’aide de produits chimiques. Le résultat était une image en négatif (les zones éclairées du sujet se traduisant par des zones sombres sur la plaque, et réciproquement). Par une 2ème opération similaire, on obtenait un tirage positif sur papier.

Le Club Photo de Cognin détient un lot de plaques de verre, de la période 1900 – 1910, qui nous renseigne sur la vie, familiale ou professionnelle de l’époque.

Nous avons numérisé ces plaques, puis éliminé les rayures et piqûres qu’elles portaient. Nous sommes heureux de vous montrer quelques « tranches de vie ».

Atelier de l’eau 18 rue de la paix, 73160 Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 06 82 https://www.cognin.fr/mediatheque-sport-et-vie-associative/atelier-de-leau https://www.facebook.com/pages/Atelier-de-leau/829442250404041 L’atelier de l’eau, une découverte au fil de l’eau et du temps. Installé dans une ancienne filature dont la roue à augets fonctionne, cet espace vivant et interactif vous convie à une découverte historique, technique et scientifique. Découvrez tout d’abord, le « canal des usines » et les trésors d’ingéniosité de l’homme pour transformer la force de l’eau en énergie motrice. Plongez ensuite au cœur de l’eau, son cycle, ses usages et enfin, attardez-vous dans la salle des énergies renouvelables. Terminez votre visite par la découverte au rez-de-chaussée, d’un ancien moulin à huile.

Journées européennes du patrimoine

©Club Photo de Cognin