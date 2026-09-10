Création musicale pour la Cathédrale de Nantes Cathédrale St-Pierre Nantes
dimanche 4 octobre 2026 · Cathédrale St-Pierre · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 16:00 – 17:30
Gratuit : non De 3 à 15 € / Gratuit – de 12 ans Tout public
Confiée à Zad Moultaka, compositeur franco-libanais, cette messe aux accents orientaux renouvelle le répertoire traditionnel des messes occidentales qui ont quitté les célébrations liturgiques pour habiter le monde des concerts. Également prévue pour être chantée lors des offices, elle fait goûter aux auditeurs comme aux chanteurs l’ineffable du mystère pascal. En écho à cette création seront données la Missa cum jubilo, œuvre pour chœur d’hommes et orgue aux tonalités flamboyantes, Cinq motets empreints d’ambiance celtique, ainsi que ce Cri d’espoir que l’on trouve dans le psaume 40, ici en forme de toccata. Missa cum jubilo, Maurice Duruflé (1902-1986)Cinq motets, Jean Langlais (1907-1991)Toccata “Cri d’espoir”, Félix Moreau (1922 – 2019)Messe pour la Cathédrale de Nantes (extraits), Zad Moultaka (1967-)
Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000
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