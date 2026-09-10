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Création musicale pour la Cathédrale de Nantes Cathédrale St-Pierre Nantes

dimanche 4 octobre 2026 · Cathédrale St-Pierre · Nantes

Création musicale pour la Cathédrale de Nantes Cathédrale St-Pierre Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Cathédrale St-Pierre
Adresse
7 Impasse Saint Laurent
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 3 à 15 € / Gratuit - de 12 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 16:00 – 17:30
Gratuit : non De 3 à 15 € / Gratuit – de 12 ans Tout public 

Confiée à Zad Moultaka, compositeur franco-libanais, cette messe aux accents orientaux renouvelle le répertoire traditionnel des messes occidentales qui ont quitté les célébrations liturgiques pour habiter le monde des concerts. Également prévue pour être chantée lors des offices, elle fait goûter aux auditeurs comme aux chanteurs l’ineffable du mystère pascal. En écho à cette création seront données la Missa cum jubilo, œuvre pour chœur d’hommes et orgue aux tonalités flamboyantes, Cinq motets empreints d’ambiance celtique, ainsi que ce Cri d’espoir que l’on trouve dans le psaume 40, ici en forme de toccata. Missa cum jubilo, Maurice Duruflé (1902-1986)Cinq motets, Jean Langlais (1907-1991)Toccata “Cri d’espoir”, Félix Moreau (1922 – 2019)Messe pour la Cathédrale de Nantes (extraits), Zad Moultaka (1967-)

Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000
https://billetterie.festik.net/musiquesacreecathedralenantes/product/creation-musicale-pour-la-cathedrale-de-nantes-tarif-b/


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