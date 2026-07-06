Créations Émergentes — Ambivalences Europa Nantes Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · Europa Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 17:00 – 20:00
Gratuit : non Gratuit : 0€
Rencontre avec les trois jeunes artistes lauréats du programme Ambivalences – Émergences 2026 : Ambre Charpagne, Baptiste Leroux et Kell. Les trois pôles régionaux Bretagne, Normandie et Pays de la Loire de création artistique en environnement numérique se sont associés pour créer Ambivalences, un programme de coopération interrégionale de soutien à la création. Le volet Emergences propose un programme d’accompagnement et de professionnalisation à destination des artistes récemment diplômé.es d’une école d’arts du territoire. Après une brève présentation du dispositif, les artistes Ambre Charpagne, Baptiste Leroux et Kell exposeront leurs démarches respectives. Ambivalences est piloté par Electroni[k], Oblique/s, Station Mir et Stereolux, avec le soutien des DRAC Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.
Europa Nantes Nantes 44200
http://stereolux.org/creations-emergentes-ambivalences-17092026-1500
Afficher la carte du lieu Europa Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Balade « Aristide Briand, la loi, le temple et l’église » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 27 juillet 2026
- Atelier bulles de détente Square Georges Méliès Nantes 27 juillet 2026
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! CSC Pilotière Nantes 27 juillet 2026
- Roule ton quartier : atelier rollers ! 49 rue des sables d’olonne Nantes 27 juillet 2026
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, CSC Pilotière, Nantes 27 juillet 2026