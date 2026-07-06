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Créations Émergentes — Ambivalences Europa Nantes Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · Europa Nantes · Nantes

Créations Émergentes — Ambivalences Europa Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
17:00
Lieu
Europa Nantes
Adresse
90 Boulevard de la Prairie au Duc, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit : 0€

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 17:00 – 20:00
Gratuit : non Gratuit : 0€  

Rencontre avec les trois jeunes artistes lauréats du programme Ambivalences – Émergences 2026 : Ambre Charpagne, Baptiste Leroux et Kell.   Les trois pôles régionaux Bretagne, Normandie et Pays de la Loire de création artistique en environnement numérique se sont associés pour créer Ambivalences, un programme de coopération interrégionale de soutien à la création.  Le volet Emergences propose un programme d’accompagnement et de professionnalisation à destination des artistes récemment diplômé.es d’une école d’arts du territoire.  Après une brève présentation du dispositif, les artistes Ambre Charpagne, Baptiste Leroux et Kell exposeront leurs démarches respectives. Ambivalences est piloté par Electroni[k], Oblique/s, Station Mir et Stereolux, avec le soutien des DRAC Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.

Europa Nantes Nantes 44200
http://stereolux.org/creations-emergentes-ambivalences-17092026-1500


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