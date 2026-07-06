Créations Émergentes — Ambivalences Europa Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 17:00 – 20:00

Gratuit : non Gratuit : 0€

Rencontre avec les trois jeunes artistes lauréats du programme Ambivalences – Émergences 2026 : Ambre Charpagne, Baptiste Leroux et Kell. Les trois pôles régionaux Bretagne, Normandie et Pays de la Loire de création artistique en environnement numérique se sont associés pour créer Ambivalences, un programme de coopération interrégionale de soutien à la création. Le volet Emergences propose un programme d’accompagnement et de professionnalisation à destination des artistes récemment diplômé.es d’une école d’arts du territoire. Après une brève présentation du dispositif, les artistes Ambre Charpagne, Baptiste Leroux et Kell exposeront leurs démarches respectives. Ambivalences est piloté par Electroni[k], Oblique/s, Station Mir et Stereolux, avec le soutien des DRAC Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.

Europa Nantes Nantes 44200

http://stereolux.org/creations-emergentes-ambivalences-17092026-1500



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