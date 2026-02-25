Créations en laine feutrée Le Mans
Créations en laine feutrée
51 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-14 12:30:00
2026-03-14
Apprenez à manipuler et à feutrer la laine afin de réaliser un pot corbeille. Vous serez encadré par Angelina Colicci de l’atelier Aime comme mouton
51 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 34 34 74 00 archedelanature@lemans.fr
English :
Learn how to manipulate and felt wool to make a basket pot. You will be supervised by Angelina Colicci from the Aime comme mouton workshop
