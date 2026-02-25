Créations en laine feutrée Le Mans

Créations en laine feutrée

51 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 12:30:00

2026-03-14

Apprenez à manipuler et à feutrer la laine afin de réaliser un pot corbeille. Vous serez encadré par Angelina Colicci de l’atelier Aime comme mouton

51 Rue de l'Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 34 34 74 00 archedelanature@lemans.fr

English :

Learn how to manipulate and felt wool to make a basket pot. You will be supervised by Angelina Colicci from the Aime comme mouton workshop

