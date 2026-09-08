Créations et répertoires italiens Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Créations et répertoires italiens

Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 17h30. Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 17:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

La classe de composition d’Etienne Kippelen du Conservatoire Darius Milhaud noue un échange avec le Conservatoire de Salerno, dirigé par Brigida Migliore.

Fort de son rayonnement international, la classe de composition d’Etienne Kippelen du Conservatoire Darius Milhaud a noué un échange avec celle du Conservatoire de Salerno, dirigée par Brigida Migliore. Dans le cadre de la biennale consacrée à l’Italie, sept élèves des deux structures ont composé chacun une pièce brève, comme autant de fenêtres ouvertes sur leur monde intérieur, leurs influences musicales de jeune compositeur, leurs désirs de forger leur propre style. Ces miniatures d’environ 2 à 3 minutes seront jouées pour la première fois par un effectif de quatre à cinq musiciens, sous la direction de Guillaume Rabier.



En guise d’intermède, des solos et duos du répertoire baroque et classique italien seront interprétés par les grands élèves du Conservatoire. Ils viendront ponctuer et offrir un regard croisé sur la création contemporaine, au sein d’une rencontre entre France et Italie.



Etienne Kippelen est un musicologue et compositeur reconnu, titulaire de trois prix (analyse, esthétique et harmonie) au CNSMD de Paris et d’un master de composition au CNSMD de Lyon. Ses œuvres ont été récompensées dans plusieurs concours internationaux et sont régulièrement jouées par des ensembles spécialisés. Il enseigne également la culture musicale et la composition au Conservatoire d’Aix-en-Provence. Auteur de plusieurs ouvrages sur la mélodie, l’humour dans la musique contemporaine et l’analyse de chansons, ses recherches croisent des approches esthétiques et analytiques de la chanson et des musiques savantes aux XXe et XXIe siècles.



Guillaume Rabier

Violoncelle solo de l’Ensemble Télémaque pendant 25 ans, Guillaume Rabier se produit régulièrement dans les pièces majeures du XXe siècle.

Professeur d’enseignement artistique au Conservatoire d’Aix-en-Provence, il porte un intérêt particulier à la direction d’orchestre, notamment en dirigeant notamment les classes d’orchestre des élèves de cycle 1 cordes et cycle 2 symphonique de l’établissement, mais également de l’atelier de musique contemporaine et création. Il est également amené à coordonner des projets autour de la musique contemporaine, avec comme exemple récent la résidence du compositeur Eric Tanguy, organisée sur l’année scolaire 2024-2025 ainsi que l’organisation d’un colloque sur la création, en partenariat avec la Maison de la Musique contemporaine. Passionné de pédagogique, il collabore régulièrement avec l’IESM D’Aix-en-Provence, dans le cadre de la formation au Diplôme d’état de professeur. Enfin, Guillaume Rabier se produit régulièrement en musique de chambre, et participe ardemment à la saison artistique du conservatoire d’Aix-en-Provence.



Distribution:

Guillaume Rabier direction

Les élèves instrumentistes du Conservatoire Darius Milhaud

Les élèves de la classe de composition d’Etienne Kippelen (Conservatoire Darius Milhaud)

Les élèves de la classe de composition de Brigida Migliore (Conservatoire de Salerno)



Une programmation du Conservatoire Darius Milhaud en partenariat avec le Conservatoire Giuseppe Martucci de Salerno .

Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Etienne Kippelen’s composition class at the Darius Milhaud Conservatory is participating in an exchange program with the Salerno Conservatory, directed by Brigida Migliore.

L’événement Créations et répertoires italiens Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence