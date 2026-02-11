Crèches du Monde Village Provençal miniature Grignan

Crèches du Monde

Village Provençal miniature La Petite Tuilière Grignan Drôme

Tarif : 3.8 – 3.8 – 3.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-11-08

Venez admirer plus de 500 crèches en provenance des cinq continents. Cette année le Québec est mis à l’honneur

Ces crèches, dont la taille varie en fonction des pays et matériaux utilisés, sont disséminés sur les 400m² de surface exposée

.

Village Provençal miniature La Petite Tuilière Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 91 68 levillageminiaturedegrignan@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Crèches du Monde

Come and admire over 500 nativity scenes from all five continents.

The cribs, which vary in size depending on the country and materials used, are scattered across the 400m² of exhibition space.

L’événement Crèches du Monde Grignan a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes