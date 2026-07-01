Crée ton smoothie EVS Le Foirail Bouglon

Informations pratiques

Bouglon

Crée ton smoothie

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Matériel et ingrédients fournis

Matériel et ingrédients fournis .

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

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English : Crée ton smoothie

Equipment and ingredients provided

L’événement Crée ton smoothie Bouglon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne