AGENDA · Bouglon
Crée ton smoothie EVS Le Foirail Bouglon
vendredi 24 juillet 2026 · EVS Le Foirail · Bouglon
Informations pratiques
Bouglon
Crée ton smoothie
EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Matériel et ingrédients fournis
Matériel et ingrédients fournis .
EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
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English : Crée ton smoothie
Equipment and ingredients provided
L’événement Crée ton smoothie Bouglon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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