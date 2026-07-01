Jeux de société / jeux de cartes EVS Le Foirail Bouglon

Informations pratiques

Bouglon

Jeux de société / jeux de cartes

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Pour passer un moment de convivialité

Pour passer un moment de convivialité .

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

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English : Jeux de société / jeux de cartes

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L’événement Jeux de société / jeux de cartes Bouglon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne