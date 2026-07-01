Jeux de société / jeux de cartes EVS Le Foirail Bouglon
jeudi 16 juillet 2026 · EVS Le Foirail · Bouglon
Informations pratiques
Bouglon
Jeux de société / jeux de cartes
EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Pour passer un moment de convivialité
Pour passer un moment de convivialité .
EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de société / jeux de cartes
To enjoy a moment of togetherness%E9
L’événement Jeux de société / jeux de cartes Bouglon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Bouglon (Lot-et-Garonne)
- Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon 10 juillet 2026
- Marché gourmand nocturne Bouglon Bouglon 21 juillet 2026
- Mini-Circuit Jardin des papilles Bouglon 31 juillet 2026
- Marché gourmand nocturne Houeillès Place du Foirail Bouglon 4 août 2026
- Marché gourmand nocturne Bouglon Bouglon 18 août 2026