Sophrologie parents / enfants EVS Le Foirail Bouglon

Informations pratiques

Bouglon

Sophrologie parents / enfants

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Animé par Isabelle Rossmy (sophrologue)

Animé par Isabelle Rossmy (sophrologue) .

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 84 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

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English : Sophrologie parents / enfants

Led by Isabelle Rossmy (sophrologist)

L’événement Sophrologie parents / enfants Bouglon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne