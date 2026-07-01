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Jeux de société / jeux de cartes EVS Le Foirail Bouglon

jeudi 9 juillet 2026 · EVS Le Foirail · Bouglon

Jeux de société / jeux de cartes EVS Le Foirail Bouglon

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
EVS Le Foirail
Adresse
57 route de la Métairie
Ville
47250 Bouglon
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Bouglon

Jeux de société / jeux de cartes

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Pour passer un moment de convivialité
Pour passer un moment de convivialité   .

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74  evs.lefoirail@gmail.com

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English : Jeux de société / jeux de cartes

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L’événement Jeux de société / jeux de cartes Bouglon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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