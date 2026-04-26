Créer de la musique avec l’Intelligence Artificielle Générative Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 18 juin, 14h30 Ille-et-Vilaine

Intelligence Artificielle

Découvrir l’intelligence artificielle générative sous l’angle de la musique et tenter de créer des morceaux de musique avec Suno.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T16:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



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