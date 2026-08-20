AGENDA · Rennes
Créer son carnet de lectures Bibliothèque Bellangerais Rennes
mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
Créer son carnet de lectures Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 30 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Atelier
Créez votre carnet de lecture personnalisé pour noter ses coup de coeur, lister ses lectures ou sa liste d’envies. Customisez-le grâce à plusieurs techniques créatives comme l’illustration, le découpage ou le collage.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-30T17:00:00.000+02:00
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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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