Créez ses carnets en reliure pliée
Créez ses carnets en reliure pliée Atelier Papier Atelier Papier Brest vendredi 6 mars 2026.
Atelier Papier, 3 Place Maurice Gillet, Brest
Début : 2026-03-06 15:00:00
fin : 2026-05-22 17:00:00
2026-03-06 2026-03-07 2026-03-27 2026-04-04 2026-05-22 2026-05-29
Pascale vous accueille dans son bel atelier du quartier St Martin pour réaliser des carnets et mini-livres en reliure pliée façon Leporello et message secret. Avec une belle couverture marbrée ou pas … On vient les mains dans les poches, matériel sur place. On repart avec deux créations. Pour s’initier aux arts du papier et de la reliure créative.
Informations pratiques
– Adulte et à partir de 10 ans.
– Durée 2h
– Tarif 36€
– Nécessite un peu d’attention, de la bonne humeur. .
