Créez ses carnets en reliure pliée Atelier Papier Atelier Papier Brest

Créez ses carnets en reliure pliée Atelier Papier

Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 15:00:00

fin : 2026-05-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-27 2026-04-04 2026-05-22 2026-05-29

Pascale vous accueille dans son bel atelier du quartier St Martin pour réaliser des carnets et mini-livres en reliure pliée façon Leporello et message secret. Avec une belle couverture marbrée ou pas … On vient les mains dans les poches, matériel sur place. On repart avec deux créations. Pour s’initier aux arts du papier et de la reliure créative.

Informations pratiques

– Adulte et à partir de 10 ans.

– Durée 2h

– Tarif 36€

– Nécessite un peu d’attention, de la bonne humeur. .

Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 69 69 52

English : Créez ses carnets en reliure pliée Atelier Papier

