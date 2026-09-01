Informations pratiques

Canet-en-Roussillon

CRFC / LYON LA DUCHERE

Camí San Michel de Forques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31 21:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Rencontre masculine N1

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Camí San Michel de Forques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie canetenroussillon.fr@gmail.com

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English :

Men’s N1 Match

L’événement CRFC / LYON LA DUCHERE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE CANET