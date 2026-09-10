Cric Crac Concert ! par Flavia Pérez, Bibliothèque Duranti, Toulouse

Informations pratiques

Cric Crac Concert ! par Flavia Pérez Mercredi 14 octobre, 10h30 Bibliothèque Duranti Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00

Mercredi 14 octobre – 10h30

Des chansons revisitées, des histoires tirées au sort par des petites mains, des arrangements originaux… Flavia Pérez, seule sur scène avec sa guitare, réinvente le répertoire musical de la petite enfance pour le plus grand plaisir des petites (et grandes) oreilles !

Bibliothèque Duranti

Durée : 30 min Pour les 0-3 ans

Sur inscription au 05 62 27 42 52

Bibliothèque Duranti 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 42 52 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/duranti Bibliothèque spécialisée jeunesse ouverte en 2003 sur 390m2. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jean-Jaurès Vélô-Toulouse : station 3 – 62, rue de la Pomme et station 8 – 19, rue Paul Vidal

Flavia Pérez, seule sur scène avec sa guitare, réinvente le répertoire musical de la petite enfance