Cric Crac Concert ! par Flavia Pérez, Bibliothèque Duranti, Toulouse
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Duranti · Toulouse
Informations pratiques
Cric Crac Concert ! par Flavia Pérez Mercredi 14 octobre, 10h30 Bibliothèque Duranti Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00
Mercredi 14 octobre – 10h30
Des chansons revisitées, des histoires tirées au sort par des petites mains, des arrangements originaux… Flavia Pérez, seule sur scène avec sa guitare, réinvente le répertoire musical de la petite enfance pour le plus grand plaisir des petites (et grandes) oreilles !
Bibliothèque Duranti
Durée : 30 min Pour les 0-3 ans
Sur inscription au 05 62 27 42 52
Bibliothèque Duranti 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 42 52 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/duranti Bibliothèque spécialisée jeunesse ouverte en 2003 sur 390m2. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jean-Jaurès Vélô-Toulouse : station 3 – 62, rue de la Pomme et station 8 – 19, rue Paul Vidal
Flavia Pérez, seule sur scène avec sa guitare, réinvente le répertoire musical de la petite enfance
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