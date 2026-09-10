UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

Cric Crac Concert ! par Flavia Pérez, Médiathèque Fabre, Toulouse

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Fabre · Toulouse

Cric Crac Concert ! par Flavia Pérez, Médiathèque Fabre, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Fabre
Adresse
6 rue Saint-Jean 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Cric Crac Concert ! par Flavia Pérez Mercredi 14 octobre, 16h15 Médiathèque Fabre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T16:15:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T16:15:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Mercredi 14 octobre – 16h15
Des chansons revisitées, des histoires tirées au sort par des petites mains, des arrangements originaux… Flavia Pérez, seule sur scène avec sa guitare, réinvente le répertoire musical de la petite enfance pour le plus grand plaisir des petites (et grandes) oreilles !
Bibliothèque Fabre
Durée : 45 min – Âge : 2-6 ans
Sur inscription au 05 81 91 77 01 ou par mail à BM.FABRE@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Fabre 6 rue Saint-Jean 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 77 01 »}, {« type »: « email », « value »: « BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}]
Flavia Pérez, seule sur scène avec sa guitare, réinvente le répertoire musical de la petite enfance

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)