Cric Crac Concert ! par Flavia Pérez, Médiathèque Fabre, Toulouse

Informations pratiques

Cric Crac Concert ! par Flavia Pérez Mercredi 14 octobre, 16h15 Médiathèque Fabre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T16:15:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T16:15:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Mercredi 14 octobre – 16h15

Des chansons revisitées, des histoires tirées au sort par des petites mains, des arrangements originaux… Flavia Pérez, seule sur scène avec sa guitare, réinvente le répertoire musical de la petite enfance pour le plus grand plaisir des petites (et grandes) oreilles !

Bibliothèque Fabre

Durée : 45 min – Âge : 2-6 ans

Sur inscription au 05 81 91 77 01 ou par mail à BM.FABRE@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Fabre 6 rue Saint-Jean 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 77 01 »}, {« type »: « email », « value »: « BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}]

Flavia Pérez, seule sur scène avec sa guitare, réinvente le répertoire musical de la petite enfance