Crime au musée 4 – La chute du maestro !, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Crime au musée 4 – La chute du maestro ! 23 et 24 mai Musée Hector-Berlioz Isère

Départ toutes les heures | Gratuit | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T13:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Crime au musée 4

La chute du maestro !

Le célèbre compositeur de musique classique Robert Choilez a été retrouvé mort et les premières constatations des autorités laissent penser à un assassinat !

À ce stade de l’enquête, six suspects ont été identifiés et les équipes de la police scientifique sont sur le terrain. Un toxicologue et un criminologue analysent les premiers indices afin d’éclaircir les circonstances de cet odieux crime mais l’affaire semble relativement complexe.

À vous de mener l’enquête, en famille ou entre amis, en interrogeant les suspects pour démasquer le coupable, définir l’arme et le mobile du crime afin de résoudre le mystère de la chute du maestro ! Mais prenez garde… une présence mystérieuse plane sur les lieux ! Allié précieux ou adversaire imprévisible, ce fantôme discret mais espiègle pourrait bien changer le cours de votre enquête.

Une enquête grandeur nature créée par À l’heure du dé et proposée dans le cadre de Musées en Fête | Nuit des musées, en partenariat avec le club théâtre et le club photo de la MJC de La Côte Saint-André.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Une véritable enquête grandeur nature à résoudre en famille ou entre amis ! Enquête Nuits des Musées

Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère