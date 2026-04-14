Birblab, l’appli qui fait avancer la science, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André
Birblab, l’appli qui fait avancer la science, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André lundi 28 décembre 2026.
Birblab, l’appli qui fait avancer la science 28 décembre 2026 – 31 mars 2027 Musée Hector-Berlioz Isère
Entrée libre / Pensez à télécharger gratuitement l’application Birdlab avant votre venue
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-28T10:00:00+01:00 – 2026-12-28T12:30:00+01:00
Fin : 2027-03-31T13:30:00+02:00 – 2027-03-31T18:00:00+02:00
Birblab, l’appli qui fait avancer la science
Lancement de la première saison de Birdlab. Cette application de science participative, portée par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris vous permet d’observer et reconnaître les oiseaux afin d’aider les chercheurs à comprendre leurs comportements à la mangeoire.
Cette initiative a été mise en place dans plusieurs musées départementaux de l’Isère pour la 4e année dans le cadre du dispositif départemental « nature culture » qui encourage la biodiversité dans les jardins des musées et la culture dans les espaces naturels sensibles (ENS).
Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]
Lancement de première saison de Birdlad, l’application de science participative pour comprendre et observer les oiseaux. application oiseaux
DR
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