Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Crime au Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre

Crime au Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre

Crime au Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Musée des Métiers d'Antan

Ville : 18410 Argent-sur-Sauldre

Département : Cher

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Argent-sur-Sauldre

Crime au Musée des Métiers d’Antan

Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-24

Plongez dans les Crimes au Musée des Métiers d’Antan !
Venez participer aux soirées Crimes au Musée à Argent-sur-Sauldre et découvrez ce nouveau type de murder party made in Berry !
Lors d’une visite guidée qui tourne au drame après la découverte d’un corps, glissez-vous dans la peau d’un enquêteur le temps d’une soirée et démasquez l’assassin en équipe !

2h d’émotions garanties entre humour, suspense et comédie ! 20  .

Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 33 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the world of crime at the Musée des Métiers d?Antan!

L’événement Crime au Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

À voir aussi à Argent-sur-Sauldre (Cher)