Argent-sur-Sauldre

Crime au Musée des Métiers d’Antan

Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-24

Plongez dans les Crimes au Musée des Métiers d’Antan !

Venez participer aux soirées Crimes au Musée à Argent-sur-Sauldre et découvrez ce nouveau type de murder party made in Berry !

Lors d’une visite guidée qui tourne au drame après la découverte d’un corps, glissez-vous dans la peau d’un enquêteur le temps d’une soirée et démasquez l’assassin en équipe !

2h d’émotions garanties entre humour, suspense et comédie ! 20 .

Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 33 10

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English :

Dive into the world of crime at the Musée des Métiers d?Antan!

L’événement Crime au Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE