Crime au Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre
Crime au Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre jeudi 9 juillet 2026.
Argent-sur-Sauldre
Crime au Musée des Métiers d’Antan
Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-24
Plongez dans les Crimes au Musée des Métiers d’Antan !
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2h d’émotions garanties entre humour, suspense et comédie ! 20 .
Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 33 10
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English :
Dive into the world of crime at the Musée des Métiers d?Antan!
L’événement Crime au Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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