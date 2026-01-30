Escapades nature si l’eau m’était contée Argent-sur-Sauldre

Escapades nature si l’eau m’était contée

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 20:00:00

2026-08-22

La Sologne est une région naturelle remarquable. Mais quelle est son histoire ?

Au fil des paysages, (re)découvrez cet écrin de nature si particulier. Venez entendre les contes et légendes de Sologne.

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18

Let’s discover, by the water’s edge, the nature that awakens at dusk when we’re falling asleep…

