Escapades nature si l’eau m’était contée Argent-sur-Sauldre
Escapades nature si l’eau m’était contée Argent-sur-Sauldre samedi 22 août 2026.
Escapades nature si l’eau m’était contée
Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 20:00:00
2026-08-22
La Sologne est une région naturelle remarquable. Mais quelle est son histoire ?
Au fil des paysages, (re)découvrez cet écrin de nature si particulier. Venez entendre les contes et légendes de Sologne.
Par Sologne Nature Environnement 6 .
Etang du Puits Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18
English :
Let’s discover, by the water’s edge, the nature that awakens at dusk when we’re falling asleep…
