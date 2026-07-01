Informations pratiques

Argent-sur-Sauldre

Fête Nationale

Place de l’Esplanade Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Célébrez la Fête nationale à Argent-sur-Sauldre le 13 juillet ! Restauration et buvette dès 18h30, feu d’artifice à 23h, soirée DJ et ambiance festive garantie.

Le Comité des fêtes d’Argent-sur-Sauldre vous donne rendez-vous le lundi 13 juillet 2026 pour célébrer la Fête nationale dans une ambiance conviviale et festive.

Dès 18h30, profitez d’un espace restauration et d’une buvette sur la place de l’Esplanade, à côté de la salle Jacques Prévert.

À 23h, admirez le feu d’artifice tiré à proximité du musée, avant de prolonger la soirée avec une animation musicale assurée par un DJ.

Une belle soirée d’été à partager en famille ou entre amis ! .

Place de l’Esplanade Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 11 66 07

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English :

Fête Nationale with country-style dinner, ball and fireworks.

Parade and ceremony on Sunday

L’événement Fête Nationale Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SAULDRE ET SOLOGNE