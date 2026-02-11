Criou Blues Rock Festival

Espace le bois aux dames Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-21

Samoëns accueille cette année une nouvelle édition du Criou Blues Rock Festival.

Un rendez-vous convivial et vibrant, dédié à la découverte, au partage et à toutes les couleurs du blues et du rock. Au programme salon de la musique et concerts.

.

Espace le bois aux dames Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@crioufestival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Samoëns welcomes a new edition of the Criou Blues Rock Festival.

A friendly, vibrant event dedicated to discovery, sharing and all the colors of blues and rock. On the program: music fair and concerts.

L’événement Criou Blues Rock Festival Samoëns a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Samoëns