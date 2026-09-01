Croisière bistrot sur le bateau promenade l’Hirondelle Grez-Neuville Grez-Neuville
mardi 29 septembre 2026 · Grez-Neuville
Informations pratiques
Grez-Neuville
Croisière bistrot sur le bateau promenade l’Hirondelle Grez-Neuville
Grez-Neuville Maine-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 19:00:00
fin : 2026-09-29 21:15:00
Date(s) :
2026-09-29
Dîner à bord du bateau-promenade L’Hirondelle tout en naviguant sur la rivière Mayenne.
Embarquez pour une croisière bistrot à bord du bateau promenade l’Hirondelle. Navigation sur la Mayenne avec passage d’écluse. Au fil de l’eau, vous seront proposés une coupe de crémant, une assiette complète gourmande, un verre de vin et un café. .
Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 23 reservation@domaine-moulin.fr
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English :
Dine aboard the L’Hirondelle riverboat while cruising on the Mayenne River.
L’événement Croisière bistrot sur le bateau promenade l’Hirondelle Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu
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