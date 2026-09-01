Informations pratiques

Grez-Neuville

Croisière bistrot sur le bateau promenade l’Hirondelle Grez-Neuville

Grez-Neuville Maine-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 19:00:00

fin : 2026-09-29 21:15:00

Date(s) :

2026-09-29

Dîner à bord du bateau-promenade L’Hirondelle tout en naviguant sur la rivière Mayenne.

Embarquez pour une croisière bistrot à bord du bateau promenade l’Hirondelle. Navigation sur la Mayenne avec passage d’écluse. Au fil de l’eau, vous seront proposés une coupe de crémant, une assiette complète gourmande, un verre de vin et un café. .

Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 23 reservation@domaine-moulin.fr

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English :

Dine aboard the L’Hirondelle riverboat while cruising on the Mayenne River.

L’événement Croisière bistrot sur le bateau promenade l’Hirondelle Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu