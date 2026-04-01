Croisière Bleue Port de Plaisance Calvi
Croisière Bleue Port de Plaisance Calvi mercredi 13 mai 2026.
Calvi
Croisière Bleue
Port de Plaisance Baie de Calvi Calvi Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-13
La Croisière Bleue nautique, course hauturière entre Antibes et Calvi, organisée par la Société des Régates d’Antibes Juan-les-Pins. Les concurrents feront de nouveau escale à Calvi cette année comme c’est le cas depuis 1989 !
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Port de Plaisance Baie de Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse
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English : Croisière Bleue Blue Cruise
The Blue Nautical Cruise, an offshore race between Antibes and Calvi, organized by the Société des Régates d’Antibes Juan-les-Pins. Competitors will make another stopover in Calvi this year, as has been the case since 1989!
L’événement Croisière Bleue Calvi a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne
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