Croisière Bleue Port de Plaisance Calvi

Calvi

Croisière Bleue

Port de Plaisance Baie de Calvi Calvi Haute-Corse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

La Croisière Bleue nautique, course hauturière entre Antibes et Calvi, organisée par la Société des Régates d’Antibes Juan-les-Pins. Les concurrents feront de nouveau escale à Calvi cette année comme c’est le cas depuis 1989 !

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Port de Plaisance Baie de Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse

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English : Croisière Bleue Blue Cruise

The Blue Nautical Cruise, an offshore race between Antibes and Calvi, organized by the Société des Régates d’Antibes Juan-les-Pins. Competitors will make another stopover in Calvi this year, as has been the case since 1989!

L’événement Croisière Bleue Calvi a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne