Informations pratiques

Longueil-Annel

Croisière diner

45 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-31 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31

Offrez-vous une soirée gourmande et relaxante à bord de notre bateau l’Escapade, lors d’une croisère dîner de deux heures. Laissez-vous charmer par l’ambiance conviviale du bateau, tandis que vous savourez votre repas, préparé avec soin, comprenant un apérif, un plat, un dessert et les boissons (eau

Embarquez pour une expérience culinaire sur l’eau et laissez-vous transporter par les flots. .

45 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 05 55 contact@citedesbateliers.com

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English :

Treat yourself to a gourmet and relaxing evening aboard our boat, the Escapade, during a two-hour dinner cruise. Let yourself be charmed by the boat’s friendly atmosphere as you savor your carefully prepared meal, which includes an aperitif, a main course, a dessert, and beverages (water

L’événement Croisière diner Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-07-01 par Oise Tourisme