Informations pratiques

Longueil-Annel

Cinéma plein air Astérix et Obélix l’Empire du Milieu

Longueil-Annel Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 22:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Cinéma plein air

Cinéma plein air .

Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 31 00 culture@cc2v.fr

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English :

Open air cinema

L’événement Cinéma plein air Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois