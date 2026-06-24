AGENDA · Longueil-Annel
Cinéma plein air Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Longueil-Annel
dimanche 19 juillet 2026 · Longueil-Annel
Informations pratiques
Longueil-Annel
Cinéma plein air Astérix et Obélix l’Empire du Milieu
Longueil-Annel Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Cinéma plein air
Cinéma plein air .
Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 31 00 culture@cc2v.fr
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English :
Open air cinema
L’événement Cinéma plein air Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois
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