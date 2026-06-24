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AGENDA · Longueil-Annel

Cinéma plein air Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Longueil-Annel

dimanche 19 juillet 2026 · Longueil-Annel

Cinéma plein air Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Longueil-Annel

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
22:30:00
Ville
60150 Longueil-Annel
Département
Oise
Tarif
0 0 0 Gratuit

Longueil-Annel

Cinéma plein air Astérix et Obélix l’Empire du Milieu

Longueil-Annel Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Cinéma plein air
Cinéma plein air   .

Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 31 00  culture@cc2v.fr

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English :

Open air cinema

L’événement Cinéma plein air Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois

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