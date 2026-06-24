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AGENDA · Longueil-Annel

Spectacle les jouets Longueil-Annel

dimanche 5 juillet 2026 · Longueil-Annel

Spectacle les jouets Longueil-Annel

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Avenue de la Canonnière
Ville
60150 Longueil-Annel
Département
Oise
Tarif
0 0 0 Gratuit

Longueil-Annel

Spectacle les jouets

Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Spectacle les jouets
Dans le cadre du Pardon de la Batellerie de Longueil-Annel Parade de la Cie remue-Ménage place à l’amusement et au retour à l’enfance   .

Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France   culture@cc2v.fr

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English :

The Toys Show

L’événement Spectacle les jouets Longueil-Annel a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois

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