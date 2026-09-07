CROISIÈRE : LA ROUTE DU MARAIS MARAÎCHER, Ô Marais by ISNOR, Clairmarais

Informations pratiques

CROISIÈRE : LA ROUTE DU MARAIS MARAÎCHER 19 et 20 septembre Ô Marais by ISNOR Pas-de-Calais

Tarifs dès 11 € adulte, 10 € jeune (14–18 ans) et 8,50 € enfant (4–13 ans).

Offre spéciale les 19 et 20/09/2026 : pour 1 place adulte achetée au tarif plein, 1 place enfant offerte (4–13 ans), avec achat web avant le 19/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au fil de l’eau, partez à la découverte de la faune et la flore, les cultures maraîchères, l’économie, l’histoir et les traditions de l’un des derniers marais encore cultivé en France : le marais Audomarois. Vous naviguerez en catamaran, bateau très stable. Haut sur l’eau, il est idéal pour observer le panorama exceptionnel du marais !

Ô Marais by ISNOR 3 rue du marais 62500 Clairmarais Clairmarais 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321391515 https://www.isnor.fr/ https://www.facebook.com/ISNORCLAIRMARAIS;https://www.instagram.com/omaraisbyisnor/;http://www.youtube.com/@Omarais-by-ISNOR [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.isnor.fr/catalogue_spectacle?lng=1 »}] Avec Ô Marais by ISNOR, venez découvrir le marais Audomarois comme vous ne l’avez jamais vu : au fil de l’eau. À Clairmarais, à deux pas de Saint-Omer, plongez au cœur du marais Audomarois, dernier marais maraîcher de France, véritable écrin de nature classé par l’UNESCO. Ici, il n’existe qu’une seule façon de visiter le marais : naviguer sur ses canaux. Le site propose des visites guidées et des visites en autonomie en barque et canoë, un bar et un restaurant avec de belles terrasses ombragées, des espaces de pique-nique en pleine nature et dans le marais, des aires de camping car et un parking privé gratuit. Gare ferroviaire de St Omer à 4km.

Parking voiture privé gratuit.

Au fil de l’eau, partez à la découverte de la faune et la flore, les cultures maraîchères, l’économie, l’histoir et les traditions de l’un des derniers marais encore cultivé en France : le marais en…

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