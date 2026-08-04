Informations pratiques

Montargis

Croque histoires

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 16:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Croque histoires

Albums, contes, petites histoires ouvre grand tes oreilles. Lectures pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés par un adulte (parent, grand-parent, assistante maternelle…) .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Croque histoires

L’événement Croque histoires Montargis a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS