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Croque histoires Montargis

mercredi 26 août 2026 · Montargis

Croque histoires Montargis

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2 Rue Franklin Roosevelt
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif

Montargis

Croque histoires

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Croque histoires
Albums, contes, petites histoires ouvre grand tes oreilles. Lectures pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés par un adulte (parent, grand-parent, assistante maternelle…)   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Croque histoires

L’événement Croque histoires Montargis a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS

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