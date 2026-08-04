AGENDA · Montargis
Croque histoires Montargis
mercredi 26 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Croque histoires
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Croque histoires
Albums, contes, petites histoires ouvre grand tes oreilles. Lectures pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés par un adulte (parent, grand-parent, assistante maternelle…) .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Croque histoires
L’événement Croque histoires Montargis a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
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