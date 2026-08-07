CROQUETTE THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CROQUETTE

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 15 EUR

3

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 11:00:00

fin : 2026-12-12 11:45:00

Date(s) :

2026-12-12

En partenariat avec La Place de la Danse CDCN Toulouse Occitanie

Mi-chat mi-sofa, Croquette est un drôle d’animal de compagnie qui vit avec Marie-France, qui la surprotège en lui interdisant toute sortie et la nourrit exclusivement des pâtisseries qu’elle cuisine à longueur de journée. Une nuit, Croquette lui fausse compagnie et découvre hors de la maison un monde de plaisirs gustatifs qu’elle voudrait bien partager avec Marie-France… Plein de folle gaieté, chanté, dansé et dialogué, Croquette est un spectacle léger comme ulne meringue, étonnant comme un cake surprise, qui fait aussi réfléchir à l’alimentation. 3 .

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

In partnership with La Place de la Danse ? CDCN Toulouse Occitanie

L’événement CROQUETTE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE