Croquis découverte, Musée Bonnard, Le Cannet

Croquis découverte Vendredi 5 juin, 10h00 Musée Bonnard Alpes-Maritimes

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Au fil d’une promenade d’observation, les participants exploreront différentes manières de capter le paysage en mêlant plusieurs médiums : croquis au crayon, jeux de couleurs, détails photographiques et regards sensibles sur les espèces végétales qui composent les jardins.

Accessible à tous, ce rendez-vous invite à expérimenter, observer et composer autrement, dans l’esprit des recherches de Bonnard sur la couleur, la lumière et les paysages du quotidien.

Musée Bonnard 16 Boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet, France Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493940606 https://www.museebonnard.fr [{« type »: « email », « value »: « atelier@museebonnard.fr »}] Seul musée au monde dédié à Bonnard. Pierre Bonnard séjourne au Cannet de 1922 à 1947. Il loue trois villas avant d’acquérir, en 1926, Le Bosquet, une maison sur les hauteurs de la ville où il se retire définitivement de 1939 jusqu’à sa mort en 1947. Les paysages du Cannet et la lumière du Midi sont pour lui des sources d’inspiration inépuisables. Durant près de 25 ans, il y peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s’accordent à dire qu’ils sont ses plus belles œuvres. Bonnard va produire plus de trois cents œuvres au Cannet, certaines intimistes, inspirées de son univers privé, mais aussi des paysages de la ville et plus globalement du Midi, où le sujet est le prétexte à une explosion de couleur et de lumière et à la mise au point d’un nouvel espace pictural. Le paysage environnant agit en profondeur sur Bonnard. C’est cette histoire de lien et d’identité entre Bonnard et Le Cannet qui donne sa profonde légitimité au musée.

Au fil d’une promenade d’observation, les participants exploreront différentes manières de capter le paysage en mêlant plusieurs médiums : croquis au crayon, jeux de couleurs, détails photographiques…

©musée Bonnard, Le Cannet