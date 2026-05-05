Croquis en balade à Binic Devant l’Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer
Croquis en balade à Binic Devant l’Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer mardi 11 août 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Croquis en balade à Binic
Devant l’Office de Tourisme 6 Place Le Pommelec Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:20:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Tous les mardis de l’été, 9h30–11h30. Une balade différente chaque mardi dans les sites de Binic, je vous accompagne dans la réalisation de quelques croquis sur le motif par séance. RDV à 9h20 Place Le Pomellec, devant l’Office de Tourisme. Animé par Anita Mahé, 06 85 39 90 41/anita.pommelec@gmail.com. Réservation par SMS ou mail (nom, prénom, nombre de participants). À prévoir carnet, crayons, aquarelles… + eau, chapeau, chaussures confortables. .
Devant l’Office de Tourisme 6 Place Le Pommelec Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 39 90 41
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English :
L’événement Croquis en balade à Binic Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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