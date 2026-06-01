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CSC Les rendez-vous bien être Seniors Place porte St Antoine Champdeniers

CSC Les rendez-vous bien être Seniors Place porte St Antoine Champdeniers

CSC Les rendez-vous bien être Seniors Place porte St Antoine Champdeniers mardi 16 juin 2026.

Lieu : Place porte St Antoine

Adresse : CSC

Ville : 79220 Champdeniers

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Champdeniers

CSC Les rendez-vous bien être Seniors

Place porte St Antoine CSC Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16 2026-09-22 2026-11-03

Des rendez-vous spécialement dédiés aux seniors de notre territoire sont proposés tout au long de l’année autour du bien-être, de la prévention santé et de moments conviviaux. Organisés par l’association Appui & Vous.   .

Place porte St Antoine CSC Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 09 10 

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English : CSC Les rendez-vous bien être Seniors

L’événement CSC Les rendez-vous bien être Seniors Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Val de Gâtine

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