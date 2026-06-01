CSC Les rendez-vous bien être Seniors Place porte St Antoine Champdeniers
CSC Les rendez-vous bien être Seniors Place porte St Antoine Champdeniers mardi 16 juin 2026.
Champdeniers
CSC Les rendez-vous bien être Seniors
Place porte St Antoine CSC Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16 2026-09-22 2026-11-03
Des rendez-vous spécialement dédiés aux seniors de notre territoire sont proposés tout au long de l’année autour du bien-être, de la prévention santé et de moments conviviaux. Organisés par l’association Appui & Vous. .
Place porte St Antoine CSC Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 09 10
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English : CSC Les rendez-vous bien être Seniors
L’événement CSC Les rendez-vous bien être Seniors Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Val de Gâtine
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