CTRL+F Parc Technologique du Canal Toulouse
CTRL+F Parc Technologique du Canal Toulouse vendredi 29 mai 2026.
Toulouse
CTRL+F
Parc Technologique du Canal LE BIKINI Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 29 – 29 – 49 EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Rendez-vous pour la première édition du festival CTRL+F !
Entre rap, variété française, électro pop et même du punk rap (pour n’en citer que quelques-uns), venez découvrir et applaudir les talents de demain ! L’association met un point d’honneur à programmer les artistes qui feront l’actualité de demain pour vous offrir un moment de fête, de découvertes et de convivialité dans un Bikini complètement repensé pour l’occasion avec 3 scènes et des animations diverses tout le long du weekend. On retrouve notamment un village avec des stands en tout genre, des foodtrucks, un coin chill…
Voici la liste des artistes programmés Bleu soleil, Blue Jay, Camille Yembe, Camoufly, Dakeez, Ève, Himra, Kemmler, Linlin, Maicee, Me & George, Pamela, Piche, Princess OG, Romsii, Sam sauvage, Sean, Upsilone, Web, XO, Yiadé, Zélie.
Alors ? Prêts à retourner le Bikini et découvrir de supers artistes ?
Retrouvez toute la programmation sur le site internet du festival. 29 .
Parc Technologique du Canal LE BIKINI Toulouse 31520 Haute-Garonne Occitanie contact@lebikini.com
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English :
Join us for the first edition of the CTRL+F festival!
L’événement CTRL+F Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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