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Cubz’Art Expo Salle des mariages Cubzac-les-Ponts

samedi 5 septembre 2026 · Salle des mariages · Cubzac-les-Ponts

Cubz’Art Expo Salle des mariages Cubzac-les-Ponts

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des mariages
Adresse
Mairie
Ville
33240 Cubzac-les-Ponts
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Cubzac-les-Ponts

Cubz’Art Expo

Salle des mariages Mairie Cubzac-les-Ponts Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

L’Amicale Laïque de Cubzac-les-Ponts vous invite à venir découvrir CUBZ’ART 2026, une exposition consacrée à la peinture et à la créativité de nos artistes.
Samedi 5 et dimanche 6 septembre de 10h à 18h dans la salle des mariages à la Mairie de Cubzac-les-Ponts.
Vernissage le dimanche 6 septembre à 11h30.
Un joli rendez-vous culturel à découvrir en famille ou entre amis, et l’occasion de venir à la rencontre des artistes et de partager leur passion.   .

Salle des mariages Mairie Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 05 07 56 

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English : Cubz’Art Expo

L’événement Cubz’Art Expo Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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