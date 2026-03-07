Cubz’Art Expo Salle des mariages Cubzac-les-Ponts
samedi 5 septembre 2026 · Salle des mariages · Cubzac-les-Ponts
Informations pratiques
Cubzac-les-Ponts
Cubz’Art Expo
Salle des mariages Mairie Cubzac-les-Ponts Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
L’Amicale Laïque de Cubzac-les-Ponts vous invite à venir découvrir CUBZ’ART 2026, une exposition consacrée à la peinture et à la créativité de nos artistes.
Samedi 5 et dimanche 6 septembre de 10h à 18h dans la salle des mariages à la Mairie de Cubzac-les-Ponts.
Vernissage le dimanche 6 septembre à 11h30.
Un joli rendez-vous culturel à découvrir en famille ou entre amis, et l’occasion de venir à la rencontre des artistes et de partager leur passion. .
Salle des mariages Mairie Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 05 07 56
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English : Cubz’Art Expo
L’événement Cubz’Art Expo Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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