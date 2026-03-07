Cubz’Art Expo Salle des mariages Cubzac-les-Ponts

Informations pratiques

Cubzac-les-Ponts

Cubz’Art Expo

Salle des mariages Mairie Cubzac-les-Ponts Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

L’Amicale Laïque de Cubzac-les-Ponts vous invite à venir découvrir CUBZ’ART 2026, une exposition consacrée à la peinture et à la créativité de nos artistes.

Samedi 5 et dimanche 6 septembre de 10h à 18h dans la salle des mariages à la Mairie de Cubzac-les-Ponts.

Vernissage le dimanche 6 septembre à 11h30.

Un joli rendez-vous culturel à découvrir en famille ou entre amis, et l’occasion de venir à la rencontre des artistes et de partager leur passion. .

Salle des mariages Mairie Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 05 07 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cubz’Art Expo

L’événement Cubz’Art Expo Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme