Cueillette avec M. Salade, MR SALADE, Anse-Bertrand

Cueillette avec M. Salade Samedi 6 juin, 08h00 MR SALADE Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Venez passer une journée de partages avec M. Salade, Cueillette, découverte, dégustation, un beau programme!

lien de réservation : https://kiwol.co/pfils

MR SALADE GROS CAP PETIT CANAL Anse-Bertrand 97121 Guadeloupe Guadeloupe 0690 08 36 48 https://www.facebook.com/share/1DgQtVzLx3/ [{« type »: « link », « value »: « https://kiwol.co/pfils »}] [{« link »: « https://kiwol.co/pfils »}] Exploitation agricole présentant les techniques de culture et d’irrigation locales

ateliers pratiques accessibles à tous publics accès via la D120 entre Gros Cap Petit canal et la Mahaudière Anse bertrand

Cueillette avec M. Salade

©yannicklucol