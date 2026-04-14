Cueillette avec M. Salade, MR SALADE, Anse-Bertrand
Cueillette avec M. Salade, MR SALADE, Anse-Bertrand samedi 6 juin 2026.
Cueillette avec M. Salade Samedi 6 juin, 08h00 MR SALADE Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Venez passer une journée de partages avec M. Salade, Cueillette, découverte, dégustation, un beau programme!
lien de réservation : https://kiwol.co/pfils
MR SALADE GROS CAP PETIT CANAL Anse-Bertrand 97121 Guadeloupe Guadeloupe 0690 08 36 48 https://www.facebook.com/share/1DgQtVzLx3/ [{« type »: « link », « value »: « https://kiwol.co/pfils »}] [{« link »: « https://kiwol.co/pfils »}] Exploitation agricole présentant les techniques de culture et d’irrigation locales
ateliers pratiques accessibles à tous publics accès via la D120 entre Gros Cap Petit canal et la Mahaudière Anse bertrand
Cueillette avec M. Salade
©yannicklucol
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