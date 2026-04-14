Visite pédagogique d’une exploitation agricole, MR SALADE, Anse-Bertrand

Visite pédagogique d’une exploitation agricole Vendredi 5 juin, 08h00 MR SALADE Guadeloupe

être équipé pour une sortie en campagne, 6 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00

activités pour les scolaires

visite commentée d’une parcelle

dégustation de légumes et fruits

MR SALADE GROS CAP PETIT CANAL Anse-Bertrand 97121 Guadeloupe Guadeloupe 0690 08 36 48 https://www.facebook.com/share/1DgQtVzLx3/ Exploitation agricole présentant les techniques de culture et d’irrigation locales

ateliers pratiques accessibles à tous publics accès via la D120 entre Gros Cap Petit canal et la Mahaudière Anse bertrand

Visite & Dégustation — Sortie scolaire à la ferme

©LUCOL YANNICK