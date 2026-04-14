Visite pédagogique d’une exploitation agricole, MR SALADE, Anse-Bertrand
Visite pédagogique d’une exploitation agricole, MR SALADE, Anse-Bertrand vendredi 5 juin 2026.
Visite pédagogique d’une exploitation agricole Vendredi 5 juin, 08h00 MR SALADE Guadeloupe
être équipé pour une sortie en campagne, 6 euros par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00
activités pour les scolaires
visite commentée d’une parcelle
dégustation de légumes et fruits
MR SALADE GROS CAP PETIT CANAL Anse-Bertrand 97121 Guadeloupe Guadeloupe 0690 08 36 48 https://www.facebook.com/share/1DgQtVzLx3/ Exploitation agricole présentant les techniques de culture et d’irrigation locales
ateliers pratiques accessibles à tous publics accès via la D120 entre Gros Cap Petit canal et la Mahaudière Anse bertrand
Visite & Dégustation — Sortie scolaire à la ferme
©LUCOL YANNICK