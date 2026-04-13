visite dédiée à la jeunesse, Jardin de la Maison d’Artiste 97121, Anse-Bertrand

visite dédiée à la jeunesse 5 – 7 juin Jardin de la Maison d’Artiste 97121 Guadeloupe

limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-08T00:00:00+02:00

le vendredi 5 juin Félie Line Lucol invite les scolaires et autres jeunes pour une visite guidée autour de l’exposition d’arts les différents espaces du jardin de sa maison atelier , pour rencontrer les artistes se familiariser à la pratique du jardin alimentaire médicinal et ornemental…

Jardin de la Maison d’Artiste 97121 7, rue Louis Delgrès Anse Bertrand 97121 Anse-Bertrand 97121 Guadeloupe Guadeloupe +590690926723 une maison créole ancienne transformée en 2018 en lieu de vie et de travail atelier artistique , » La Maison d’Artiste 97121,en tourée d’un jardin ,tous deux aménagés dans un esprit éco responsable , donc le plus que possible avec des objets et création issus de la récupération et transformation l’ensemble est entièment visitable du jardin aux toilettes, le visiteur peut etre initié au dessin , à la fabrication d’accessoires pour soi et pour chez soi ou simplement passer un agréable moment de détente . le lieu offre la possibilité d’ expositions, de réunion de travail en extérieur , de tournage etc…il est situé dans la commune d’Anse Bertrand au Nord Grande Terre de la guadeloupe on peut y accéder également avecles transports en commun , il dispose d’un parking privé

le vendredi 5 juin Félie Line Lucol invite les scolaires et autres jeunes pour une visite guidée autour de l’exposition d’arts les différents espaces du jardin de sa maison atelier , pour rencontrer…

©Félie Line Lucol