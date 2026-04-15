Visites, expositions et rencontres à l’Atelier d’artiste de Félie, Jardin de la Maison d’Artiste 97121, Anse-Bertrand

Visites, expositions et rencontres à l’Atelier d’artiste de Félie 5 – 7 juin Jardin de la Maison d’Artiste 97121 Guadeloupe

entrée libre et places illimitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T00:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-08T00:30:00+02:00

Exposition rencontres et échanges avec les artistes présents à l’Atelier de Félie Line Lucol.

Ateliers performances artistique et illuminations seront au rdv.

Samedi 6 juin :

Les artistes seront présents pour accueilir le public, échanger sur leurs pratiques.

Ils animeront des ateliers d’initiations

Aux environs de 16 heures aura lieu une performance artistique et participative intitulée « Mirada » puis à la tombée de la nuit tous les espaces et installations du jardin seront illuminés de manière poétique et féérique…

Dimanche 7 juin :

Le public pourra encore découvrir le jardin, l’exposition artistique, participer à des ateliers , échanger sur les pratiques du jardin de la recupération dans la vie quotifdienne , se détendre et passer un bon moment en toute convialité

Jardin de la Maison d’Artiste 97121 7, rue Louis Delgrès Anse Bertrand 97121 Anse-Bertrand 97121 Guadeloupe Guadeloupe +590690926723 [{« type »: « email », « value »: « felielinelucol@gmail.com »}] une maison créole ancienne transformée en 2018 en lieu de vie et de travail atelier artistique , » La Maison d’Artiste 97121,en tourée d’un jardin ,tous deux aménagés dans un esprit éco responsable , donc le plus que possible avec des objets et création issus de la récupération et transformation l’ensemble est entièment visitable du jardin aux toilettes, le visiteur peut etre initié au dessin , à la fabrication d’accessoires pour soi et pour chez soi ou simplement passer un agréable moment de détente . le lieu offre la possibilité d’ expositions, de réunion de travail en extérieur , de tournage etc…il est situé dans la commune d’Anse Bertrand au Nord Grande Terre de la guadeloupe on peut y accéder également avecles transports en commun , il dispose d’un parking privé

Exposition rencontres et échanges avec les artistes présents à l’Atelier de Félie Line Lucol.

©Lucol