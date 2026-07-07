Cueillette locale et sauvage Rue du Minacle Saint-Jacques-de-Thouars

Informations pratiques

Saint-Jacques-de-Thouars

Cueillette locale et sauvage

Rue du Minacle ENS Coteau des Petit sablons Saint-Jacques-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez reconnaitre les différents fruits et baies sauvages, et participez à la collecte de graines dans le cadre de la démarche Végétal local . En partenariat avec l’association La Buissonnante.

Venez reconnaitre les différents fruits et baies sauvages, et participez à la collecte de graines dans le cadre de la démarche Végétal local . En partenariat avec l’association La Buissonnante. .

Rue du Minacle ENS Coteau des Petit sablons Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Cueillette locale et sauvage

Come learn to identify different wild fruits and berries, and help collect seeds as part of the “Local Plants” initiative. In partnership with the La Buissonnante association.

L’événement Cueillette locale et sauvage Saint-Jacques-de-Thouars a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais