Cueillette locale et sauvage Rue du Minacle Saint-Jacques-de-Thouars
dimanche 13 septembre 2026 · Rue du Minacle · Saint-Jacques-de-Thouars
Informations pratiques
Saint-Jacques-de-Thouars
Cueillette locale et sauvage
Rue du Minacle ENS Coteau des Petit sablons Saint-Jacques-de-Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez reconnaitre les différents fruits et baies sauvages, et participez à la collecte de graines dans le cadre de la démarche Végétal local . En partenariat avec l’association La Buissonnante.
Venez reconnaitre les différents fruits et baies sauvages, et participez à la collecte de graines dans le cadre de la démarche Végétal local . En partenariat avec l’association La Buissonnante. .
Rue du Minacle ENS Coteau des Petit sablons Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65
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English : Cueillette locale et sauvage
Come learn to identify different wild fruits and berries, and help collect seeds as part of the “Local Plants” initiative. In partnership with the La Buissonnante association.
L’événement Cueillette locale et sauvage Saint-Jacques-de-Thouars a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais