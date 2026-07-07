Les estivales de la nature Trame noire et chauves-souris Rue du Minacle Saint-Jacques-de-Thouars

Informations pratiques

Saint-Jacques-de-Thouars

Les estivales de la nature Trame noire et chauves-souris

Rue du Minacle Parking ENS Coteau des Petit sablons Saint-Jacques-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

À la tombée de la nuit, partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris au cours d’une ballade sur l’ENS Coteau des petits sablons. Prévoir une lampe et des chaussures adaptées.

À la tombée de la nuit, partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris au cours d’une ballade sur l’ENS Coteau des petits sablons. Prévoir une lampe et des chaussures adaptées. .

Rue du Minacle Parking ENS Coteau des Petit sablons Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

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English : Les estivales de la nature Trame noire et chauves-souris

%C0As night falls, set out to discover the fascinating world of bats on a walk through the ENS Coteau des Petits Sablons. Be sure to bring a flashlight and appropriate footwear.

L’événement Les estivales de la nature Trame noire et chauves-souris Saint-Jacques-de-Thouars a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais