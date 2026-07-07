Les estivales de la nature Trame noire et chauves-souris Rue du Minacle Saint-Jacques-de-Thouars
vendredi 7 août 2026 · Rue du Minacle · Saint-Jacques-de-Thouars
Informations pratiques
Saint-Jacques-de-Thouars
Les estivales de la nature Trame noire et chauves-souris
Rue du Minacle Parking ENS Coteau des Petit sablons Saint-Jacques-de-Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
À la tombée de la nuit, partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris au cours d’une ballade sur l’ENS Coteau des petits sablons. Prévoir une lampe et des chaussures adaptées.
À la tombée de la nuit, partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris au cours d’une ballade sur l’ENS Coteau des petits sablons. Prévoir une lampe et des chaussures adaptées. .
Rue du Minacle Parking ENS Coteau des Petit sablons Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com
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English : Les estivales de la nature Trame noire et chauves-souris
%C0As night falls, set out to discover the fascinating world of bats on a walk through the ENS Coteau des Petits Sablons. Be sure to bring a flashlight and appropriate footwear.
L’événement Les estivales de la nature Trame noire et chauves-souris Saint-Jacques-de-Thouars a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais