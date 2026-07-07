LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature au coteau des petits sablons Rue du Minacle Saint-Jacques-de-Thouars

Informations pratiques

Saint-Jacques-de-Thouars

LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature au coteau des petits sablons

Rue du Minacle ENS Coteau des Petit sablons Saint-Jacques-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Découvrez l’Espace Naturel Sensible des Petits Sablons lors d’une balade guidée en bord du Thouet. Apprenez-en davantage sur la gestion du site et son patrimoine naturel. Parcours d’environ 2 km. Prévoir chaussures de marche, eau et tenue adaptée.

Sur le bord du Thouet, venez découvrir le coteau de l’Espace Naturel Sensible des Petits Sablons en compagnie du gestionnaire. Vous en apprendrez plus sur la gestion du site et sur le patrimoine naturel. Parcours de 2 km environ. Prévoir chaussures de marche, une bouteille d’eau et une tenue adaptée aux conditions météorologiques. .

Rue du Minacle ENS Coteau des Petit sablons Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature au coteau des petits sablons

Discover the Petits Sablons Sensitive Natural Area on a guided walk along the banks of the Thouet River. Learn more about the site’s management and its natural heritage. The hike is about 2 km long. Be sure to bring walking shoes, water, and appropriate clothing.

L’événement LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature au coteau des petits sablons Saint-Jacques-de-Thouars a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais