Cuisiner les courges, Métropole Rouen Normandie, Rouen

Cuisiner les courges Mercredi 14 octobre, 18h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

Avec Les Ateliers d’Esther, venez découvrir la grande famille des cucurbitacées et réaliser des recettes faciles et zéro déchets ! Bienfaits nutritionnels, qualités gustatives, saisonnalité et intérêt au potager : trois heures pour allier théorie, pratique et dégustation !
Inscription possible à partir du 22 juin.
Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.
Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Recettes faciles et zéro déchets !