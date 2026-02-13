Cuisiner les courges, Métropole Rouen Normandie, Rouen

Cuisiner les courges Mercredi 14 octobre, 18h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

Avec Les Ateliers d’Esther, venez découvrir la grande famille des cucurbitacées et réaliser des recettes faciles et zéro déchets ! Bienfaits nutritionnels, qualités gustatives, saisonnalité et intérêt au potager : trois heures pour allier théorie, pratique et dégustation !

Inscription possible à partir du 22 juin.

Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://agriculture-citoyenne.fr//?screen=ds1_annonce&opt=1768984418897×902267733040169000 »}] [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons »}]

Recettes faciles et zéro déchets !