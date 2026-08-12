Informations pratiques

Vald’Yerre

Cuisinez le monde avec des produits locaux

Salle des fêtes de Langey Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 18:00:00

fin : 2026-10-28 20:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Embarquez pour un voyage culinaire sans quitter la Beauce ! Lors de cet atelier animé par l’association Sykadap, réalisez des recettes inspirées des cuisines du monde en mettant à l’honneur les produits locaux.

L’atelier est suivi d’un repas partagé.

Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes de Langey Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 33 61 96 45

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English :

Embark on a culinary journey without leaving the Beauce region! During this workshop led by the Sykadap association, prepare recipes inspired by cuisines from around the world while showcasing local products.

The workshop is followed by a shared meal.

L’événement Cuisinez le monde avec des produits locaux Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GRAND CHATEAUDUN