Informations pratiques

Vald’Yerre

Soirée guinguette

Place de l’église de Langey Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’Amicale l’Espérance Langey vous propose une soirée guinguette avec l’orchestre Dominique Philippeau. Un feu d’artifice aura également lieu lors de cette soirée.

Apéritif, pâtisserie, buvette disponibles sur place.

Réservation par téléphone recommandée. 12 .

Place de l’église de Langey Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 26 70 45

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English :

The Amicale l’Espérance Langey invites you to a guinguette evening featuring the Dominique Philippeau Orchestra. There will also be a fireworks display that evening.

L’événement Soirée guinguette Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN