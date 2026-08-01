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Soirée guinguette Vald’Yerre

samedi 29 août 2026 · Vald'Yerre

Soirée guinguette Vald’Yerre

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de l'église de Langey
Ville
28290 Vald'Yerre
Département
Eure-et-Loir
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Vald’Yerre

Soirée guinguette

Place de l’église de Langey Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

L’Amicale l’Espérance Langey vous propose une soirée guinguette avec l’orchestre Dominique Philippeau. Un feu d’artifice aura également lieu lors de cette soirée.
Apéritif, pâtisserie, buvette disponibles sur place.
Réservation par téléphone recommandée. 12  .

Place de l’église de Langey Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 26 70 45 

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English :

The Amicale l’Espérance Langey invites you to a guinguette evening featuring the Dominique Philippeau Orchestra. There will also be a fireworks display that evening.

L’événement Soirée guinguette Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN

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