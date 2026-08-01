Soirée guinguette Vald’Yerre
samedi 29 août 2026 · Vald'Yerre
Informations pratiques
Vald’Yerre
Soirée guinguette
Place de l’église de Langey Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
L’Amicale l’Espérance Langey vous propose une soirée guinguette avec l’orchestre Dominique Philippeau. Un feu d’artifice aura également lieu lors de cette soirée.
Apéritif, pâtisserie, buvette disponibles sur place.
Réservation par téléphone recommandée. 12 .
Place de l’église de Langey Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 26 70 45
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English :
The Amicale l’Espérance Langey invites you to a guinguette evening featuring the Dominique Philippeau Orchestra. There will also be a fireworks display that evening.
L’événement Soirée guinguette Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN