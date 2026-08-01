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AGENDA · Vald'Yerre

Yanua Festival Vald’Yerre

vendredi 21 août 2026 · Vald'Yerre

Yanua Festival Vald’Yerre

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le Beaux Augers
Ville
28290 Vald'Yerre
Département
Eure-et-Loir
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Vald’Yerre

Yanua Festival

Le Beaux Augers Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Théâtre, cinéma et musique seront au rendez-vous de ce festival !
Au programme
Vendredi 21
18h- Apéro-Concert, Laurie Barthélémy
19h30- Une demande en mariage, Yanua Cie (Théâtre)
20h30- King, Cie Roue Libre (Théâtre)
21h30- Soirée courts-métrages
22h30- Miss Camping, Cie Le Biceps (Théâtre)

Samedi 22
18h- Apéro-Concert, Laurie Barthélémy
20h30- Tiotia Vania, Niemand Cie (Théâtre)
22h00- Soirée courts-métrages
23h30- Fête de fin de festival !

Parking sur place. 8  .

Le Beaux Augers Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Theater, film, and music will all be featured at this festival!

L’événement Yanua Festival Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN

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