Informations pratiques

Vald’Yerre

Yanua Festival

Le Beaux Augers Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Théâtre, cinéma et musique seront au rendez-vous de ce festival !

Au programme

Vendredi 21

18h- Apéro-Concert, Laurie Barthélémy

19h30- Une demande en mariage, Yanua Cie (Théâtre)

20h30- King, Cie Roue Libre (Théâtre)

21h30- Soirée courts-métrages

22h30- Miss Camping, Cie Le Biceps (Théâtre)

Samedi 22

18h- Apéro-Concert, Laurie Barthélémy

20h30- Tiotia Vania, Niemand Cie (Théâtre)

22h00- Soirée courts-métrages

23h30- Fête de fin de festival !

Parking sur place. 8 .

Le Beaux Augers Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Theater, film, and music will all be featured at this festival!

L’événement Yanua Festival Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN