Yanua Festival Vald’Yerre
vendredi 21 août 2026 · Vald'Yerre
Informations pratiques
Vald’Yerre
Yanua Festival
Le Beaux Augers Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Théâtre, cinéma et musique seront au rendez-vous de ce festival !
Au programme
Vendredi 21
18h- Apéro-Concert, Laurie Barthélémy
19h30- Une demande en mariage, Yanua Cie (Théâtre)
20h30- King, Cie Roue Libre (Théâtre)
21h30- Soirée courts-métrages
22h30- Miss Camping, Cie Le Biceps (Théâtre)
Samedi 22
18h- Apéro-Concert, Laurie Barthélémy
20h30- Tiotia Vania, Niemand Cie (Théâtre)
22h00- Soirée courts-métrages
23h30- Fête de fin de festival !
Parking sur place. 8 .
Le Beaux Augers Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Theater, film, and music will all be featured at this festival!
L’événement Yanua Festival Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN