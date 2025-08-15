Informations pratiques

Gizeux

Cultures au Jardin

53 Rue de la Petite Chapelle Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 13:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Troisième et dernier rendez-vous de l’été pour Cultures au Jardin le dimanche 23 août. Venez passer l’après-midi en famille et en musique…

Troisième et dernier rendez-vous de l’été pour Cultures au Jardin le dimanche 23 août. Venez passer l’après-midi en famille et en musique…

Dès 13h une après-midi détente en musique pour terminer l’été

Dimanche 23 août, on fait la fête en famille dès 13h au gîte Le Petit Pré….

Deux concerts pour le prix d’un !

Duo Béton Fleuri (Coteaux-sur-Loire, 37) et Fred Chauvin (Duo Faribole)

Ambiance pop rock et chanson française …

Toute l’après midi match de badmington, pétanque, jeux en bois,

Vous pouvez aussi apporter vos jeux !

Dès 13h00 Buvette et restauration (frites, assiettes gourmandes,…) 8 .

53 Rue de la Petite Chapelle Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 18 69 04 desmotsetdeschamps@gmail.com

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English :

The third and final summer event for Cultures au Jardin will take place on Sunday, August 23. Come spend the afternoon with your family and enjoy some music…

L’événement Cultures au Jardin Gizeux a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE