Cupcakes Foot et Sports Fetes des Pères Attin
Cupcakes Foot et Sports Fetes des Pères Attin mercredi 24 juin 2026.
Attin
Cupcakes Foot et Sports Fetes des Pères
1 bis rue de la Culbute Attin Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Les Ateliers de la Grange Duo Parent/Enfant 4-14 ans
Mercredi 24 juin de 14h30 à 16h30
Lieu 1 rue de la Culbute Attin
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Envie d’un moment de complicité et de convivialité? Vous partagerez ce cours en binôme en créant à 4 mains des gourmandises ludiques autour d’un thème spécifique. La durée de ce cours est de 2h environ.
L’enfant doit être âgé de 4 à 14 ans maximum. Pour le parent, c’est sans limite d’âge !
Tarif 39.90€
L’atelier comprend
– la réalisation des Cupcakes et leurs décorations sur le thème du sport et du foot ( La Coupe du monde va commencer !)
Chaque duo repart avec sa production à déguster à la maison
Tout le nécessaire est aussi fourni sur place tablier, ustensiles et ingrédients.
Réservez en ligne sur le site www.lesateliersdelagrange.fr pour que votre inscription soit bien prise en compte !
Crédit photo Pinterest .
1 bis rue de la Culbute Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 09 56 31 03 contact@lesateliersdelagrange.fr
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L’événement Cupcakes Foot et Sports Fetes des Pères Attin a été mis à jour le 2026-06-13 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
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