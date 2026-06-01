Attin

Cupcakes Foot et Sports Fetes des Pères

1 bis rue de la Culbute Attin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Les Ateliers de la Grange Duo Parent/Enfant 4-14 ans

Mercredi 24 juin de 14h30 à 16h30

Lieu 1 rue de la Culbute Attin

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Envie d’un moment de complicité et de convivialité? Vous partagerez ce cours en binôme en créant à 4 mains des gourmandises ludiques autour d’un thème spécifique. La durée de ce cours est de 2h environ.

L’enfant doit être âgé de 4 à 14 ans maximum. Pour le parent, c’est sans limite d’âge !

Tarif 39.90€

L’atelier comprend

– la réalisation des Cupcakes et leurs décorations sur le thème du sport et du foot ( La Coupe du monde va commencer !)

Chaque duo repart avec sa production à déguster à la maison

Tout le nécessaire est aussi fourni sur place tablier, ustensiles et ingrédients.

Réservez en ligne sur le site www.lesateliersdelagrange.fr pour que votre inscription soit bien prise en compte !

Crédit photo Pinterest .

1 bis rue de la Culbute Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 09 56 31 03 contact@lesateliersdelagrange.fr

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English :

L’événement Cupcakes Foot et Sports Fetes des Pères Attin a été mis à jour le 2026-06-13 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer