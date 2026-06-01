Attin

Tarte tropézienne pour Adultes

1 bis rue de la Culbute Attin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les Ateliers de la Grange

Samedi 27 juin de 15h à 18h30

Lieu Rue de la Culbute Attin

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Lors de cette 1/2 journée, nous réaliserons ensemble plusieurs recettes qui demandent une technicité et un temps de pause spécifique ! Tarif 69,90€

Si votre ado (13 ans et +) est passionné de pâtisserie, il lui sera possible de réserver et de participer à cet atelier exceptionnel après concertation avec le Chef Pâtissier.

Cet atelier spécial comprend

– La réalisation d’une pâte à brioche moelleuse parsemée de sucre en grains

– La réalisation d’une onctueuse crème mousseline

Chaque participant repartira avec sa tarte tropézienne pour 6/8 personnes ainsi qu’avec une brioche à cuire à la maison !

(Les boites de transports sont fournies)

Tout le nécessaire est fourni sur place tablier, ustensiles et ingrédients.

Réservations sur le site www.lesateliersdelagrange.fr

Tout le nécessaire est fourni sur place tablier, ustensiles et ingrédients.

Crédit photos Pinterest .

1 bis rue de la Culbute Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 09 56 31 03 contact@lesateliersdelagrange.fr

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English :

L’événement Tarte tropézienne pour Adultes Attin a été mis à jour le 2026-06-13 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer