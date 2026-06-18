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Curieuse balade un patrimoine à préserver Lapurdum Ciap Bayonne

Curieuse balade un patrimoine à préserver Lapurdum Ciap Bayonne

Curieuse balade un patrimoine à préserver Lapurdum Ciap Bayonne mardi 15 septembre 2026.

Lieu : Lapurdum Ciap

Adresse : 7 Rue des Gouverneurs

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 15 septembre 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Curieuse balade un patrimoine à préserver

Lapurdum Ciap 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :
2026-09-15

A travers une balade contée et théâtralisée, partez à la découverte d’événements marquants l’histoire des 170 ans du Muséum d’Histoire Naturelle.   .

Lapurdum Ciap 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34 

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English : Curieuse balade un patrimoine à préserver

L’événement Curieuse balade un patrimoine à préserver Bayonne a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bayonne

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